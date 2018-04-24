Mitsubishi ASX Дата публикации: 22.05.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 77 тыс. км Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: виктор Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

второй хозяин, не битая, все т.о. пройдены, не требует вложений