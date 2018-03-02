Mitsubishi ASX

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Идеальная машина, плотная, высокая, экономичная, японская сборка, в отличном состоянии, новые 18 диски с резиной, родные диски с резиной в придачу. Куплена в Сочи в дилерском центре Mitsubishi. Продаю или меняю на автобус минивэн. Расход на 100 км по факту 6-7. Возможен торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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