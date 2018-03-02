Mitsubishi ASX Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 75 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Идеальная машина, плотная, высокая, экономичная, японская сборка, в отличном состоянии, новые 18 диски с резиной, родные диски с резиной в придачу. Куплена в Сочи в дилерском центре Mitsubishi. Продаю или меняю на автобус минивэн. Расход на 100 км по факту 6-7. Возможен торг!