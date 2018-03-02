Mitsubishi ASX
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Идеальная машина, плотная, высокая, экономичная, японская сборка, в отличном состоянии, новые 18 диски с резиной, родные диски с резиной в придачу. Куплена в Сочи в дилерском центре Mitsubishi. Продаю или меняю на автобус минивэн. Расход на 100 км по факту 6-7. Возможен торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.