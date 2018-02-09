Mitsubishi ASX
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В самой последней комплектации. Кожаный салон . Голосовой управление телефона Блю туз . Круиз контроль. Датчик дождя. Подогрев сидений. Климат контроль. Система помощи при заносе. Эл. управление зеркал. Камера заднего вида. В прекрасном состоянии.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.