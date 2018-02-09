Mitsubishi ASX

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В самой последней комплектации. Кожаный салон . Голосовой управление телефона Блю туз . Круиз контроль. Датчик дождя. Подогрев сидений. Климат контроль. Система помощи при заносе. Эл. управление зеркал. Камера заднего вида. В прекрасном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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