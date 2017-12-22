Mitsubishi ASX

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 45,06 тыс. км

Цена: 745 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

820 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 64,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

700 тыс. руб.

Mitsubishi ASX

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

580 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi ASX

Nissan Juke

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

675 тыс. руб.

Nissan Juke

Подержанная, пробег 64,1 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

617 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 83,057 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

670 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале