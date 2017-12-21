Mitsubishi ASX

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 106 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль 2012 года в отличном состоянии не бит и не крашен автомобиль готов к любым проверкам. Комплектация самая полная в этой модели. Цвет: белый перламутр. Система курсовой стабилизации, система помощи движения на подъем, легкосплавные колёсные диски, рейлинги на крыше, подрулевые лепестки, кожаная отделка всего салона, цветной дисплей на приборной доске, электропривод зеркал заднего вида с интегрированными поворотниками, тонированные стекла, круиз контроль, электропривод передних сидений в 7-ми положениях, лампа для задних пассажиров, аудио система с 6 - тью динамиками, разъём USB, AUX, мультируль, цветная камера заднего вида, датчики дождя и света, климат контроль. Возможен торг или обмен на обмен цена 830000. Дома и металлоконструкции не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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