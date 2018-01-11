Mitsubishi Airtrek Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 260 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю своего верного коня, в хорошем состоянии, в ДТП не участвовала арестов залогов нет. Владею машиной 7-й год. По ДВС и АКПП ни каких проблем, не GDI, кузов ровный ЛКП освежена 6 лет назад. По ходовой все новое, ГРМ помпа, масла, в АКПП, ДВС, ГУР, тормозная жидкость свечи диски тормозные колодки в круг,по подвеске стойки в круг,шаровые,сайлентблоки, стойки, втулки стабилизаторов, все обслужено,салон комбинированная кожа, в машине не курили,вся электрика работает штатно, адаптивная АКПП (классический автомат) с возможностью ручного переключения подстраивается под водителя. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Есть мелкие жизненные коцки. Звоните спрашивайте.

