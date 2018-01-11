Mitsubishi Airtrek

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю своего верного коня, в хорошем состоянии, в ДТП не участвовала арестов залогов нет. Владею машиной 7-й год. По ДВС и АКПП ни каких проблем, не GDI, кузов ровный ЛКП освежена 6 лет назад. По ходовой все новое, ГРМ помпа, масла, в АКПП, ДВС, ГУР, тормозная жидкость свечи диски тормозные колодки в круг,по подвеске стойки в круг,шаровые,сайлентблоки, стойки, втулки стабилизаторов, все обслужено,салон комбинированная кожа, в машине не курили,вся электрика работает штатно, адаптивная АКПП (классический автомат) с возможностью ручного переключения подстраивается под водителя. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Есть мелкие жизненные коцки. Звоните спрашивайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mitsubishi Airtrek

Mitsubishi Airtrek

Подержанная, пробег 202 тыс. км.
Краснодарский край, Черноморская

285 тыс. руб.

Mitsubishi Airtrek

Подержанная, пробег 219,5 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

550 тыс. руб.

Авто, похожие на Mitsubishi Airtrek

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Mazda Tribute

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Тимашевск

320 тыс. руб.

Nissan Murano

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

360 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале