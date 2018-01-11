Mitsubishi Airtrek
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю своего верного коня, в хорошем состоянии, в ДТП не участвовала арестов залогов нет. Владею машиной 7-й год. По ДВС и АКПП ни каких проблем, не GDI, кузов ровный ЛКП освежена 6 лет назад. По ходовой все новое, ГРМ помпа, масла, в АКПП, ДВС, ГУР, тормозная жидкость свечи диски тормозные колодки в круг,по подвеске стойки в круг,шаровые,сайлентблоки, стойки, втулки стабилизаторов, все обслужено,салон комбинированная кожа, в машине не курили,вся электрика работает штатно, адаптивная АКПП (классический автомат) с возможностью ручного переключения подстраивается под водителя. Сигнализация с обратной связью и автозапуском. Есть мелкие жизненные коцки. Звоните спрашивайте.
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