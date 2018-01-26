MINI Cooper

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация максимальная. Торг при осмотре. Сделан капитальный ремонт двигателя и коробки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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