MINI Cooper
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация максимальная. Торг при осмотре. Сделан капитальный ремонт двигателя и коробки.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.