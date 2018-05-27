Mercedes-Benz Vito Дата публикации: 27.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 20 тыс. км Цена: 3350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный Информация о владельце Город Минеральные Воды, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Новые авто Телефон +7 (87922) 304-53

Описание

CL3 - Рулевое колесо с отделкой кожей

D12 - Рейлинги на крыше

EC0 - ЭРА Глонасс

EL9 - Двухполосные динамики сзади и спереди

ES2 - Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении

ES3 - Розетка 12 В для заднего ряда сидений, слева и спр ава

EZ5 - Парковочный пакет

F48 - Система омывателя стекла с подогревом

FF1 - Центральная консоль с бардачком

FK2 - Хромированная решетка радиатора

FP2 - Пакет зеркал для Vito

H12 - Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт)

H15 - Подогрев сидения переднего пассажира

H16 - Подогрев водительского сиденья

HZ7 - Доп.сис-ма контр-я клим-а в зад.ч.салона Tempmatik

J55 - Индикатор непристегнутого ремня пассажира

JP1 - Система PRE-SAFE

KB5 - Увеличенный топливный бак

RY2 - Система контроля давления в шинах, беспроводная

SE4 - Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира

SE5 - Поясничный подпор для сиденья водителя

SH2 - Бок.подушки безоп. Thorax со стороны перед. пасс.

SH9 - Боковые подушки безопасности

SZ7 - Багажная сетка на спике водительского сиденья

T19 - Сдвижная дверь cлева

T55 - Электропривод управления правой сдвижной двери

W32 - Выставн. окна в пасс. отделении с электроприводом

W70 - Тонированные задние стекла, черный

ZG2 - Вариант с постоянным полным приводом

B9B13N - Vito Style 119 BluTEC L