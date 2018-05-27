Mercedes-Benz Vito
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 20 тыс. км
Цена: 3350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
Информация о владельце
|Город
|Минеральные Воды, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (87922) 304-53
Описание
CL3 - Рулевое колесо с отделкой кожей
D12 - Рейлинги на крыше
EC0 - ЭРА Глонасс
EL9 - Двухполосные динамики сзади и спереди
ES2 - Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении
ES3 - Розетка 12 В для заднего ряда сидений, слева и спр ава
EZ5 - Парковочный пакет
F48 - Система омывателя стекла с подогревом
FF1 - Центральная консоль с бардачком
FK2 - Хромированная решетка радиатора
FP2 - Пакет зеркал для Vito
H12 - Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт)
H15 - Подогрев сидения переднего пассажира
H16 - Подогрев водительского сиденья
HZ7 - Доп.сис-ма контр-я клим-а в зад.ч.салона Tempmatik
J55 - Индикатор непристегнутого ремня пассажира
JP1 - Система PRE-SAFE
KB5 - Увеличенный топливный бак
RY2 - Система контроля давления в шинах, беспроводная
SE4 - Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира
SE5 - Поясничный подпор для сиденья водителя
SH2 - Бок.подушки безоп. Thorax со стороны перед. пасс.
SH9 - Боковые подушки безопасности
SZ7 - Багажная сетка на спике водительского сиденья
T19 - Сдвижная дверь cлева
T55 - Электропривод управления правой сдвижной двери
W32 - Выставн. окна в пасс. отделении с электроприводом
W70 - Тонированные задние стекла, черный
ZG2 - Вариант с постоянным полным приводом
B9B13N - Vito Style 119 BluTEC L
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