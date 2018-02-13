Mercedes-Benz Vito

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Бордовый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Описание

Собственник. Единственный владелец, в России с 2010 года. ПТС оригинал.
Автомобиль использовался только в личных целях, как второй авто в семье, обслуживался по регламенту. Общий пробег 250000 км., можете пробивать по базам ГИБДД. Двигатель в идеальном состоянии - масло не ест, совсем.
Топливная без проблем - никак подтеков и прочего (двигатель специально не мыт, чтобы все по честному). Коробка не хрустит не выбивает. По ходовой нареканий нет.
Хороший комплект летней резины и комплект новых зимних. По электрике все работает, включая кондиционер, салон незаезженный. Стекла все родные и лобовое тоже. В ДТП не участвовал, но по кузову есть вмятинки и притертости (см.фото).
Грузоподъемность - 1040 кг. Торг минимальный при осмотре, на обмен 550000 и только с вашей доплатой от 250000 руб. - нужны деньги, от машины не избавляюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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