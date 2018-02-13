Mercedes-Benz Vito Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 250 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Бордовый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Вячеслав Телефон:

Описание

Собственник. Единственный владелец, в России с 2010 года. ПТС оригинал.

Автомобиль использовался только в личных целях, как второй авто в семье, обслуживался по регламенту. Общий пробег 250000 км., можете пробивать по базам ГИБДД. Двигатель в идеальном состоянии - масло не ест, совсем.

Топливная без проблем - никак подтеков и прочего (двигатель специально не мыт, чтобы все по честному). Коробка не хрустит не выбивает. По ходовой нареканий нет.

Хороший комплект летней резины и комплект новых зимних. По электрике все работает, включая кондиционер, салон незаезженный. Стекла все родные и лобовое тоже. В ДТП не участвовал, но по кузову есть вмятинки и притертости (см.фото).

Грузоподъемность - 1040 кг. Торг минимальный при осмотре, на обмен 550000 и только с вашей доплатой от 250000 руб. - нужны деньги, от машины не избавляюсь.