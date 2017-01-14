Mercedes-Benz Vito

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 300 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина достойна своих лет! Делал под себя. Но вынужден продать. Так как есть вопросы (денежные) да и она стоит, а машине надо ездить! Машина классика! Она требует к себе внимания. Не для любителя! Авто подойдёт как для семьи, так и для работы (можно использовать как офис на колесах). Есть мелкие проблемы, на них сделаю скидку. Реальному покупателю хороший торг. В машине я уверен. Масла, фильтра меняю вовремя. Ставлю все только качественное! Это Мерседес -он будет чихать, толкаться но довёз куда вам надо!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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