Mercedes-Benz Viano Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 101 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 88,75 тыс. км Цена: 1950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Произведена предпродажная подготовка в Германии. Заменено масло, фильтр, тормозные колодки и т.д. Автомобиль полностью растаможен. Уплачены все налоги и сборы. ПТС оригинал, два ключа. Без пробега по РФ. На фото именно этот автомобиль. Пригнана лично мною из Германии. Находится в Краснодаре. Все вопросы по телефону. Торг при осмотре машины. Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Bi-Xenon BlueEfficiency, 2013 г.в, один хозяин. Новая модель. Дизель 2,2 163 л/с 120 кВт расход 8л. Euro 5 Категория "B". Двигатель повышенной мощности. Автомат - Типтроник. Дополнительный электроподогреватель. Ходовая часть повышенной комфортности. ABS, Airbag, ESP, ASR, Г/У руля.

Комплектация: X-Clusive:

-Произведено для региона ФРГ.

-Цвет: черный obsidian metallic MB 9197.

-Цвет салона: Leon антрацит

-6 мест - Категория "B"

-Кожа (комби) Шинная система с быстрой блокировкой

-Сиденья трансформеры, раскладные, складные, съёмные

-Сиденья водителя и пассажира повышенной комфортности

-Подогрев сидений

-Идеальное состояние, в салоне не курили

-Multimedia System USB + MP3 + CD + Radio оригинал Мерседес

-Двухполосные динамики передние и задние

-Оборудован под телефон с громкой связью + комфортная телефония

-Круиз контроль (Tempomat)

-БортКомпьютер

-Парктроник (PTS) передний + задний

-Би-Ксеноновые фары с освещением выполняемого поворота

-Светодиодный принудительный ближний свет при работающем двигателе

-Электрические зеркала складные с подогревом

-Электрические стеклоподъёмники 4 шт.

-Автоматический климат контроль - Thermotronic Tempmatic (2 зоны)

-Кондиционер и печка с возможностью автоматической регулировки в задней части салона

-Мульти-Руль кожаный регулируемый

-Датчики освещенности и дождя

-Противотуманки

-Подогрев бачка омывателя с индикатором

-Легкосплавные диски R 17 оригинал Мерседес

-Резина 225/55 R 17

-Электрооборудование для штекерного разъема прицепа

-Стёкла тонированные оригинал Мерседес

-Релинги (Dachreling) оригинал Мерседес

-Коврики в салоне новые оригинал Мерседес

-Центральный замок с пультом, противоугонка

-Передняя панель "SOFTTOUCH"

-Зеркала с подсветкой для солнцезащитных козырьков

-В салоне освещение с доп. плафонами для чтения

-Подсветка пола

-Розетки 12V в салоне и багажнике 6 шт.