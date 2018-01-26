Mercedes-Benz Viano
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 88,75 тыс. км
Цена: 1950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Произведена предпродажная подготовка в Германии. Заменено масло, фильтр, тормозные колодки и т.д. Автомобиль полностью растаможен. Уплачены все налоги и сборы. ПТС оригинал, два ключа. Без пробега по РФ. На фото именно этот автомобиль. Пригнана лично мною из Германии. Находится в Краснодаре. Все вопросы по телефону. Торг при осмотре машины. Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Bi-Xenon BlueEfficiency, 2013 г.в, один хозяин. Новая модель. Дизель 2,2 163 л/с 120 кВт расход 8л. Euro 5 Категория "B". Двигатель повышенной мощности. Автомат - Типтроник. Дополнительный электроподогреватель. Ходовая часть повышенной комфортности. ABS, Airbag, ESP, ASR, Г/У руля.
Комплектация: X-Clusive:
-Произведено для региона ФРГ.
-Цвет: черный obsidian metallic MB 9197.
-Цвет салона: Leon антрацит
-6 мест - Категория "B"
-Кожа (комби) Шинная система с быстрой блокировкой
-Сиденья трансформеры, раскладные, складные, съёмные
-Сиденья водителя и пассажира повышенной комфортности
-Подогрев сидений
-Идеальное состояние, в салоне не курили
-Multimedia System USB + MP3 + CD + Radio оригинал Мерседес
-Двухполосные динамики передние и задние
-Оборудован под телефон с громкой связью + комфортная телефония
-Круиз контроль (Tempomat)
-БортКомпьютер
-Парктроник (PTS) передний + задний
-Би-Ксеноновые фары с освещением выполняемого поворота
-Светодиодный принудительный ближний свет при работающем двигателе
-Электрические зеркала складные с подогревом
-Электрические стеклоподъёмники 4 шт.
-Автоматический климат контроль - Thermotronic Tempmatic (2 зоны)
-Кондиционер и печка с возможностью автоматической регулировки в задней части салона
-Мульти-Руль кожаный регулируемый
-Датчики освещенности и дождя
-Противотуманки
-Подогрев бачка омывателя с индикатором
-Легкосплавные диски R 17 оригинал Мерседес
-Резина 225/55 R 17
-Электрооборудование для штекерного разъема прицепа
-Стёкла тонированные оригинал Мерседес
-Релинги (Dachreling) оригинал Мерседес
-Коврики в салоне новые оригинал Мерседес
-Центральный замок с пультом, противоугонка
-Передняя панель "SOFTTOUCH"
-Зеркала с подсветкой для солнцезащитных козырьков
-В салоне освещение с доп. плафонами для чтения
-Подсветка пола
-Розетки 12V в салоне и багажнике 6 шт.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.