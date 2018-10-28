Mercedes-Benz Sprinter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 412 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4292 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Ставрополь, Ставропольский край
Имя: Роза
Описание
АКПП, 22 места (20+1+1), туристические раскладывающиеся сиденья, двс заменен на бензиновый 3UZ , установлено газовое оборудование - пропан-бутан, все отметки с изменениями в птс есть, все официально. В РФ с 2013 года, 1 владелец в России. ПТС оригинальный. Кодниционер, микрофон, 2 TV, DVD, CD, эл.зеркала/стекла, тахограф (шайба), Глонасс. Все т/о по регламенту. В отличном состоянии. Торг. авто в Казани
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