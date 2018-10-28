Mercedes-Benz Sprinter Дата публикации: 20.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 412 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4292 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: Роза Телефон:

Описание

АКПП, 22 места (20+1+1), туристические раскладывающиеся сиденья, двс заменен на бензиновый 3UZ , установлено газовое оборудование - пропан-бутан, все отметки с изменениями в птс есть, все официально. В РФ с 2013 года, 1 владелец в России. ПТС оригинальный. Кодниционер, микрофон, 2 TV, DVD, CD, эл.зеркала/стекла, тахограф (шайба), Глонасс. Все т/о по регламенту. В отличном состоянии. Торг. авто в Казани