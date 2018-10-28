Mercedes-Benz Sprinter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 412 тыс. км

Цена: 1200 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4292 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Ставрополь, Ставропольский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

АКПП, 22 места (20+1+1), туристические раскладывающиеся сиденья, двс заменен на бензиновый 3UZ , установлено газовое оборудование - пропан-бутан, все отметки с изменениями в птс есть, все официально. В РФ с 2013 года, 1 владелец в России. ПТС оригинальный. Кодниционер, микрофон, 2 TV, DVD, CD, эл.зеркала/стекла, тахограф (шайба), Глонасс. Все т/о по регламенту. В отличном состоянии. Торг. авто в Казани

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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