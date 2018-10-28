Продаю автобус Mercedes-Benz 310D, год выпуска 1993, двигатель 602, 95 л.с.. 17 мест, состояние рабочее, объем двигателя 2700 куб.м. Пробег 350 тыс км.

Имя: Александр

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1993

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