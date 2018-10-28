Mercedes-Benz Sprinter

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю автобус Mercedes-Benz 310D, год выпуска 1993, двигатель 602, 95 л.с.. 17 мест, состояние рабочее,
объем двигателя 2700 куб.м. Пробег 350 тыс км.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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