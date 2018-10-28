Mercedes-Benz Sprinter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Продаю автобус Mercedes-Benz 310D, год выпуска 1993, двигатель 602, 95 л.с.. 17 мест, состояние рабочее,
объем двигателя 2700 куб.м. Пробег 350 тыс км.
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