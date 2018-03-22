Категория В 8 мест ,средняя база ,отличное состояние,2 люка,ПТС-2, без электроники,расход топлива 8 литров,без турбины

Имя: Дмитрий

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1988

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