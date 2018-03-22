Mercedes-Benz Sprinter
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1988
Пробег: 500 тыс. км
Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Категория В 8 мест ,средняя база ,отличное состояние,2 люка,ПТС-2, без электроники,расход топлива 8 литров,без турбины
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