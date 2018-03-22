Mercedes-Benz Sprinter

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1988

Пробег: 500 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Категория В 8 мест ,средняя база ,отличное состояние,2 люка,ПТС-2, без электроники,расход топлива 8 литров,без турбины

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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