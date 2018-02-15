Mercedes-Benz SLK Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 52 тыс. км Цена: 1489 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Кабриолет Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние отличное, в заводской краске, обслуживание у дилера, также по расширенной гарантии, после - в Кан-Авто. Документы, ключи все есть.