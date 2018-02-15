Mercedes-Benz SLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 1489 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кабриолет

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние отличное, в заводской краске, обслуживание у дилера, также по расширенной гарантии, после - в Кан-Авто. Документы, ключи все есть.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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