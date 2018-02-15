Mercedes-Benz SLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 1489 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кабриолет
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние отличное, в заводской краске, обслуживание у дилера, также по расширенной гарантии, после - в Кан-Авто. Документы, ключи все есть.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.