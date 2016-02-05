Mercedes-Benz S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1589 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5513 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роза

Телефон:

Описание

Цвет: черный алмаз, металлик. Удлиненный седан, S600 Long 5АКПП 5,5л., кожа DESIGNO PORZELLAN, обивка потолка DESIGNO алькантара, декоративные элементы салона из натур.мат. Кап Дуба, пакет комфортных сидений с вентиляцией, пакет развлечений/мультимедиа спереди/сзади (мониторы), противоугонный пакет, пакет "PLUS" системы автоуправления движением, KEYLESS-GO, спорт пакет AMG, серво-замок, багажник - дистанционный, DVD changer/NAVI/Камера заднего вида, акустика Премиум, пульт ДУ, 4х зонный климат, эл.шторка задн.стекла, система распознования: усталости водит./полосы движения/дистанции/мертвой зоны/детского сидения. активный контроль уровня кузова, датчики давления шин, складные столики, руль с обогревом, пакет универсальной телефонии, холодильник сзади, пакет памяти, дополнительное отопление, система облегчения парковки. Авто в отличном состоянии, все т/о по регламенту. Авто в залоге, вопросы по телефону. Авто без ДТП, крашено только 1 крыло. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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