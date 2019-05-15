Mercedes-Benz S Дата публикации: 15.05.19 Просмотров объявления: 17

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 190 тыс. км Цена: 330 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4966 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Е А С Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: кожа

Описание

Мерседес W220 в отличном техническом состоянии, последний год на нём почти не ездили, пробег никто никуда не отматывал. ПНЕВМОПОДВЕСКА исправна, ПОЛНЫЙ ПРИВОД, КОМПЛЕКТАЦИЯ МАКСИМАЛЬНАЯ. Из дефектов: есть небольшие коцки на задней левой двери (не заметные, на работу не влияют, можно как есть оставить), фонарь задний правый чуть подбит (работает). Салон кожаный. Есть зимняя резина на дисках, могу тоже продать. Номера менять не стал при переоформлении. Посмотреть можно в Адлерском районе, если заранее договориться, то в любое время. Собственник.