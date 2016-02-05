Mercedes-Benz S
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 186 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 6000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Лифтбек
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Мерседес S600L в идеальном состоянии, привезён из Голландии в 2012 г. Задние сиденья регулируемые с подогревом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.