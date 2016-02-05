Mercedes-Benz S

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 186 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 6000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Лифтбек

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Мерседес S600L в идеальном состоянии, привезён из Голландии в 2012 г. Задние сиденья регулируемые с подогревом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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