Mercedes-Benz S Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 54 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 220 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам S-Class 350 4 Matic. 245 сил, единственный бензиновый мотор с нормальным налогом! Достался по обмену, все работает, все включается. Состояние хорошее. Есть все кроме люка! Обмен возможен. На обмен 600.