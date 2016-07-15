Mercedes-Benz S
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам S-Class 350 4 Matic. 245 сил, единственный бензиновый мотор с нормальным налогом! Достался по обмену, все работает, все включается. Состояние хорошее. Есть все кроме люка! Обмен возможен. На обмен 600.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.