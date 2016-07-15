Mercedes-Benz S

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам S-Class 350 4 Matic. 245 сил, единственный бензиновый мотор с нормальным налогом! Достался по обмену, все работает, все включается. Состояние хорошее. Есть все кроме люка! Обмен возможен. На обмен 600.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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