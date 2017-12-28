Mercedes-Benz S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 148 тыс. км
Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Mercedes S 450 4Matic Long W221 в отличном состоянии, версия лонг, полный привод, двигатель, коробка, ходовая, пневма, все работает идеально без нареканий, очень богатая комплектация, полный обвес, передние и задние фары, противотуманки, зеркала, бампера, диски, все от рестайлинга AMG, салон в отличном состоянии. Телевизоры в подголовниках, люк, электрический доводчики всех дверей, система камеры ночного видения, все работает. Перечислять можно бесконечно. Юридически по документам все отлично. Цена 720 тыс. Торг возле капота. На обмен дороже.
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