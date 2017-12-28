Mercedes-Benz S Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 148 тыс. км Цена: 720 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Mercedes S 450 4Matic Long W221 в отличном состоянии, версия лонг, полный привод, двигатель, коробка, ходовая, пневма, все работает идеально без нареканий, очень богатая комплектация, полный обвес, передние и задние фары, противотуманки, зеркала, бампера, диски, все от рестайлинга AMG, салон в отличном состоянии. Телевизоры в подголовниках, люк, электрический доводчики всех дверей, система камеры ночного видения, все работает. Перечислять можно бесконечно. Юридически по документам все отлично. Цена 720 тыс. Торг возле капота. На обмен дороже.