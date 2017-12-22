Mercedes-Benz S Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 470 тыс. км Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

1993г обьем 3,2, бензин, акпп, седан, левый руль, цвет серебро

по документам объем 3.0 , а по факту 3.2

мощность по документам 150, а по факту 220

Возможен обмен