Mercedes-Benz S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 470 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

1993г обьем 3,2, бензин, акпп, седан, левый руль, цвет серебро
по документам объем 3.0 , а по факту 3.2
мощность по документам 150, а по факту 220
Возможен обмен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz S

Mercedes-Benz S

Подержанная, пробег 240 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

370 тыс. руб.

Mercedes-Benz S

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Mercedes-Benz S

Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

650 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz S

Mercedes-Benz S

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Nissan Sunny

Подержанная, пробег 290 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

130 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 145 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

185 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале