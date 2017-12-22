Mercedes-Benz S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 470 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Вадим
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
1993г обьем 3,2, бензин, акпп, седан, левый руль, цвет серебро
по документам объем 3.0 , а по факту 3.2
мощность по документам 150, а по факту 220
Возможен обмен
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