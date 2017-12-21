Mercedes-Benz S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 6300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто в хорошем техническом и внешнем состоянии, очень ухоженный, все обслужено, салон повышенной комфортности, массаж всех сидений, tv-DVD, панорама, потолок алькантара, 4,5 с - 100 км/ч. Гидравлическая подвеска-в идеальном состоянии, вложений никаких, торг при осмотре, осмотр Краснодар (ФМР), обмен на равноценное авто, либо с вашей доплатой. На обмен цена 1,8 млн.руб. Ангары не предлагать.
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