Mercedes-Benz S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 6300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в хорошем техническом и внешнем состоянии, очень ухоженный, все обслужено, салон повышенной комфортности, массаж всех сидений, tv-DVD, панорама, потолок алькантара, 4,5 с - 100 км/ч. Гидравлическая подвеска-в идеальном состоянии, вложений никаких, торг при осмотре, осмотр Краснодар (ФМР), обмен на равноценное авто, либо с вашей доплатой. На обмен цена 1,8 млн.руб. Ангары не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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