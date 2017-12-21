Mercedes-Benz S Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 170 тыс. км Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 6300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в хорошем техническом и внешнем состоянии, очень ухоженный, все обслужено, салон повышенной комфортности, массаж всех сидений, tv-DVD, панорама, потолок алькантара, 4,5 с - 100 км/ч. Гидравлическая подвеска-в идеальном состоянии, вложений никаких, торг при осмотре, осмотр Краснодар (ФМР), обмен на равноценное авто, либо с вашей доплатой. На обмен цена 1,8 млн.руб. Ангары не предлагать.

