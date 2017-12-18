Mercedes-Benz S Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 125 тыс. км Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Тимур Телефон:

Описание

Срочно! Бронированный пульман, капсула Б- 7 максимальная. Самая полная версия. Лонг. Состояние идеальное. Пробег оригинал. Автоматизированная система пожаротушения, трёх часовая подача кислорода в салон , в случае затопления. Пневмо гидравлическая подвеска. Система экстренного оповещения. Факс. И Многое другое. Одним словом есть абсолютно всё . Возможен обмен на автомобиль, желательно с вашей доплатой. На обмен цена 950 руб. За на наличные цена без торга.