Mercedes-Benz S

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Тимур

Телефон:

Описание

Срочно! Бронированный пульман, капсула Б- 7 максимальная. Самая полная версия. Лонг. Состояние идеальное. Пробег оригинал. Автоматизированная система пожаротушения, трёх часовая подача кислорода в салон , в случае затопления. Пневмо гидравлическая подвеска. Система экстренного оповещения. Факс. И Многое другое. Одним словом есть абсолютно всё . Возможен обмен на автомобиль, желательно с вашей доплатой. На обмен цена 950 руб. За на наличные цена без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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