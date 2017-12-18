Mercedes-Benz S
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Тимур
Описание
Срочно! Бронированный пульман, капсула Б- 7 максимальная. Самая полная версия. Лонг. Состояние идеальное. Пробег оригинал. Автоматизированная система пожаротушения, трёх часовая подача кислорода в салон , в случае затопления. Пневмо гидравлическая подвеска. Система экстренного оповещения. Факс. И Многое другое. Одним словом есть абсолютно всё . Возможен обмен на автомобиль, желательно с вашей доплатой. На обмен цена 950 руб. За на наличные цена без торга.
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