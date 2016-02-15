Mercedes-Benz ML
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 107,032 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
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