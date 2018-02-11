Mercedes-Benz ML
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Ахмед
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Описание
Продаю Мерседес МЛ 164 2005 г. в дизель в хорошем состоянии новая резина масло оригинал от замены до замены климат контроль три зоны расход топлива город 9 трасса 7,4 при умеренной езде в среднем не больше 10 не пневмо, есть сколы на кузове но это возрастное. Торг, возможен обмен.
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