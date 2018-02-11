Mercedes-Benz ML

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Ахмед

Телефон:

Описание

Продаю Мерседес МЛ 164 2005 г. в дизель в хорошем состоянии новая резина масло оригинал от замены до замены климат контроль три зоны расход топлива город 9 трасса 7,4 при умеренной езде в среднем не больше 10 не пневмо, есть сколы на кузове но это возрастное. Торг, возможен обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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