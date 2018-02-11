Mercedes-Benz ML Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 220 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Ахмед Телефон:

Описание

Продаю Мерседес МЛ 164 2005 г. в дизель в хорошем состоянии новая резина масло оригинал от замены до замены климат контроль три зоны расход топлива город 9 трасса 7,4 при умеренной езде в среднем не больше 10 не пневмо, есть сколы на кузове но это возрастное. Торг, возможен обмен.