Mercedes-Benz ML
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 159 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Описание
Мерседес-Бенц 320 CDI-4 матик 2008 год,
пробег159 тыс. км,
224 л.с.
АКПП 7 - Зтроник,
Полный привод (постоянный)
Полный электропакет
Кожа
Дерево
Колеса20 (зимняя резина в подарок)
3-х зонный климат
Эксклюзивный стайлинг "Edition" (черный потолок, тонированная оптика,внешний стайлинг, диски)
Боковые передние стекла- триплекс двойные
задние- черные сапфир
лобовое с УВ фильтром
- Без пневмы
- Парктроник
- Повторный ксенон
- Подогрев сидений
- Фаркоп
-Система удержания груза в багажнике
- То сделано с компьютерной диагностикой 1000 км назад. Любые проверки за ваш счет. Автомобиль в идеальном состоянии. Изготовлен дилер - ФРГ.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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