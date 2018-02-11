Mercedes-Benz ML

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 159 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Описание

Мерседес-Бенц 320 CDI-4 матик 2008 год,
пробег159 тыс. км,
224 л.с.
АКПП 7 - Зтроник,
Полный привод (постоянный)
Полный электропакет
Кожа
Дерево
Колеса20 (зимняя резина в подарок)
3-х зонный климат
Эксклюзивный стайлинг "Edition" (черный потолок, тонированная оптика,внешний стайлинг, диски)
Боковые передние стекла- триплекс двойные
задние- черные сапфир
лобовое с УВ фильтром
- Без пневмы
- Парктроник
- Повторный ксенон
- Подогрев сидений
- Фаркоп
-Система удержания груза в багажнике
- То сделано с компьютерной диагностикой 1000 км назад. Любые проверки за ваш счет. Автомобиль в идеальном состоянии. Изготовлен дилер - ФРГ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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