Mercedes-Benz ML Дата публикации: 11.02.18 Просмотров объявления: 56 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 159 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости

Описание

Мерседес-Бенц 320 CDI-4 матик 2008 год,

пробег159 тыс. км,

224 л.с.

АКПП 7 - Зтроник,

Полный привод (постоянный)

Полный электропакет

Кожа

Дерево

Колеса20 (зимняя резина в подарок)

3-х зонный климат

Эксклюзивный стайлинг "Edition" (черный потолок, тонированная оптика,внешний стайлинг, диски)

Боковые передние стекла- триплекс двойные

задние- черные сапфир

лобовое с УВ фильтром

- Без пневмы

- Парктроник

- Повторный ксенон

- Подогрев сидений

- Фаркоп

-Система удержания груза в багажнике

- То сделано с компьютерной диагностикой 1000 км назад. Любые проверки за ваш счет. Автомобиль в идеальном состоянии. Изготовлен дилер - ФРГ.

