Mercedes-Benz M Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 204 тыс. км Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Вартан Телефон:

Описание

Продам Ml 320 в хорошем состоянии. Сочинская Таможня, все время была здесь, не ржавая, не гнилая. Произведён ремонт АКПП и рулевой рейки, замена масла ГУР, Салон в достойном состоянии. Произведен ремонт выхлопной системы. Продажа или обмен с вашей доплатой, торг.