Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 204 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Вартан
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Описание
Продам Ml 320 в хорошем состоянии. Сочинская Таможня, все время была здесь, не ржавая, не гнилая. Произведён ремонт АКПП и рулевой рейки, замена масла ГУР, Салон в достойном состоянии. Произведен ремонт выхлопной системы. Продажа или обмен с вашей доплатой, торг.
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