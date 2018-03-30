Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 204 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Вартан

Телефон:

Описание

Продам Ml 320 в хорошем состоянии. Сочинская Таможня, все время была здесь, не ржавая, не гнилая. Произведён ремонт АКПП и рулевой рейки, замена масла ГУР, Салон в достойном состоянии. Произведен ремонт выхлопной системы. Продажа или обмен с вашей доплатой, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz M

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 227 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

630 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 290 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

280 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz M

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Mitsubishi Montero Sport

Подержанная, пробег 310 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

360 тыс. руб.

SsangYong Rexton

Подержанная, пробег 205 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

470 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале