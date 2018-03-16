Mercedes-Benz M Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 227 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Срочная продажа! Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии. Максимальная комплектация. Салон кожа в идеальном состоянии, не прокурен.