Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 227 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Срочная продажа! Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии. Максимальная комплектация. Салон кожа в идеальном состоянии, не прокурен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz M

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 280 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 290 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

280 тыс. руб.

Mercedes-Benz M

Подержанная, пробег 230 тыс. км.
Краснодарский край, Новодеревянковский

1200 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz M

Mitsubishi Montero

Подержанная, пробег 189 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

600 тыс. руб.

BMW X5

Подержанная, пробег 215 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

600 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 120,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

775 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале