Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 227 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Виктория
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Описание
Срочная продажа! Продается автомобиль в хорошем техническом состоянии. Максимальная комплектация. Салон кожа в идеальном состоянии, не прокурен.
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