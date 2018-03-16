Mercedes-Benz M Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 280 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Армен Телефон:

Описание

Продаю хороший немецкий внедорожник. За период эксплуатации показал себя очень хорошо, была поменяна полностью вся ходовая часть автомобиля (есть фотки, было поменяно месяц назад).

Что было поменяно: резинки ходовой, переднего и заднего редуктора, рычаги верхние, нижние, тормозные колодки в круг, масло в коробке передач и много чего ещё.

По мимо всего, автомобиль имеет все опции комфорта, кондиционер, подогрев сидений, люк, складывание зеркал, не большой расход топлива для внедорожника (порядка 10-12 литров на сотню).

Продажа по семейным обстоятельствам, если бы не они, то не продавал бы, так как в машину много вложено сил и средств. Возможен обмен с вашей доплатой или равноценно, на автомобиль не старше 1998 года, автомат (WV или Audi, цена на обмен 450 тыс). Приветствуется обоснованный торг у капота!