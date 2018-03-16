Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Армен

Телефон:

Описание

Продаю хороший немецкий внедорожник. За период эксплуатации показал себя очень хорошо, была поменяна полностью вся ходовая часть автомобиля (есть фотки, было поменяно месяц назад).
Что было поменяно: резинки ходовой, переднего и заднего редуктора, рычаги верхние, нижние, тормозные колодки в круг, масло в коробке передач и много чего ещё.
По мимо всего, автомобиль имеет все опции комфорта, кондиционер, подогрев сидений, люк, складывание зеркал, не большой расход топлива для внедорожника (порядка 10-12 литров на сотню).
Продажа по семейным обстоятельствам, если бы не они, то не продавал бы, так как в машину много вложено сил и средств. Возможен обмен с вашей доплатой или равноценно, на автомобиль не старше 1998 года, автомат (WV или Audi, цена на обмен 450 тыс). Приветствуется обоснованный торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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