Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Армен
Описание
Продаю хороший немецкий внедорожник. За период эксплуатации показал себя очень хорошо, была поменяна полностью вся ходовая часть автомобиля (есть фотки, было поменяно месяц назад).
Что было поменяно: резинки ходовой, переднего и заднего редуктора, рычаги верхние, нижние, тормозные колодки в круг, масло в коробке передач и много чего ещё.
По мимо всего, автомобиль имеет все опции комфорта, кондиционер, подогрев сидений, люк, складывание зеркал, не большой расход топлива для внедорожника (порядка 10-12 литров на сотню).
Продажа по семейным обстоятельствам, если бы не они, то не продавал бы, так как в машину много вложено сил и средств. Возможен обмен с вашей доплатой или равноценно, на автомобиль не старше 1998 года, автомат (WV или Audi, цена на обмен 450 тыс). Приветствуется обоснованный торг у капота!
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