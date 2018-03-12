Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 290 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Олеся
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Описание
Продажа в связи из-за финансовых потребностей связанных со строительством дома. Без торга. Резина новая. Собственник. машина рабочая не гнилая кузов оцинкованный. Езжу каждый день.
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