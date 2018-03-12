Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 290 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Олеся

Телефон:

Описание

Продажа в связи из-за финансовых потребностей связанных со строительством дома. Без торга. Резина новая. Собственник. машина рабочая не гнилая кузов оцинкованный. Езжу каждый день.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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