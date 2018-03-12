Mercedes-Benz M Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 290 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Олеся Телефон:

Описание

Продажа в связи из-за финансовых потребностей связанных со строительством дома. Без торга. Резина новая. Собственник. машина рабочая не гнилая кузов оцинкованный. Езжу каждый день.