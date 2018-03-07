Mercedes-Benz M Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 230 тыс. км Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новодеревянковский, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Ухожен. Оригинальный пробег. ПТС оригинал. В ДТП не участвовал, в салоне не курили. Богатая комплектация: камера заднего вида, навигация, передние парктроники, 2- зонный климат, пневмоподвеска, DVD- чейнджер, сиденья из алькантары, и многое другое. Все расходники заменены 5000 км. назад. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг. Перекупщикам не беспокоить.