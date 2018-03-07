Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новодеревянковский, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Ухожен. Оригинальный пробег. ПТС оригинал. В ДТП не участвовал, в салоне не курили. Богатая комплектация: камера заднего вида, навигация, передние парктроники, 2- зонный климат, пневмоподвеска, DVD- чейнджер, сиденья из алькантары, и многое другое. Все расходники заменены 5000 км. назад. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг. Перекупщикам не беспокоить.
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