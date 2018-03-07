Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 1200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новодеревянковский, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Ухожен. Оригинальный пробег. ПТС оригинал. В ДТП не участвовал, в салоне не курили. Богатая комплектация: камера заднего вида, навигация, передние парктроники, 2- зонный климат, пневмоподвеска, DVD- чейнджер, сиденья из алькантары, и многое другое. Все расходники заменены 5000 км. назад. Остальные вопросы по телефону. Реальному покупателю торг. Перекупщикам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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