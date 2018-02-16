Mercedes-Benz M Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 13

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 15,5 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продается Mercedes-Benz ML 320 в хорошем состоянии, салон в отличном состоянии, не рваный. Машина рамная, двигатель цепной. Обмен не интересует.