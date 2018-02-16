Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 15,5 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продается Mercedes-Benz ML 320 в хорошем состоянии, салон в отличном состоянии, не рваный. Машина рамная, двигатель цепной. Обмен не интересует.
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