Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 15,5 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продается Mercedes-Benz ML 320 в хорошем состоянии, салон в отличном состоянии, не рваный. Машина рамная, двигатель цепной. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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