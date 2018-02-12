Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 875 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

ML 280 CDI 4Matic. 2008 г. ПТС оригинал. В РФ с 2011 г. Не битый не крашенный. Все стекла включая лобовое родные. Пробег оригинальный. Полностью обслужен и вложений не требует. Небольшой налог и расход. Без пневмы. Обмен (на обмен цена обсуждается).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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