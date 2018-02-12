Mercedes-Benz M Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 230 тыс. км Цена: 875 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

ML 280 CDI 4Matic. 2008 г. ПТС оригинал. В РФ с 2011 г. Не битый не крашенный. Все стекла включая лобовое родные. Пробег оригинальный. Полностью обслужен и вложений не требует. Небольшой налог и расход. Без пневмы. Обмен (на обмен цена обсуждается).