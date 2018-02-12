Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 875 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
ML 280 CDI 4Matic. 2008 г. ПТС оригинал. В РФ с 2011 г. Не битый не крашенный. Все стекла включая лобовое родные. Пробег оригинальный. Полностью обслужен и вложений не требует. Небольшой налог и расход. Без пневмы. Обмен (на обмен цена обсуждается).
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