Mercedes-Benz M Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 220 тыс. км Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: правый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается полноценный рамный джип. В отличном состоянии для своих лет. Кузов не битый. Без внешних повреждений, как на фото. Салон не протертый, чистый. Коробка переключает плавно. Двигатель работает тихо, без посторонних шумов. Ходовая перебрана полностью. Все расходники заменены. Поменяны все масла в коробке и моторе, заменена полностью система охлаждения, новые тормозные диски и колодки по кругу. Стоит газ нового поколения ( расход радует, 300р на 100 км ). Работает каждая копка, без каких-либо ошибок. Колеса R 20. Стоит хорошая музыка. Юридически чистая. Торг строго только после осмотре.