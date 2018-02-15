Mercedes-Benz M Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 210 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в достойном техническом состоянии. Очень опрятный. Езжу каждый день. Шикарный цвет. Все обслуживается по регламенту. Интересен обмен на автомобиль такого же класса более свежего года. ML 2008 г, Х5 2007 г или RX 2006 (не старее)