Mercedes-Benz M

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в достойном техническом состоянии. Очень опрятный. Езжу каждый день. Шикарный цвет. Все обслуживается по регламенту. Интересен обмен на автомобиль такого же класса более свежего года. ML 2008 г, Х5 2007 г или RX 2006 (не старее)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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