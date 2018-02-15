Mercedes-Benz M
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в достойном техническом состоянии. Очень опрятный. Езжу каждый день. Шикарный цвет. Все обслуживается по регламенту. Интересен обмен на автомобиль такого же класса более свежего года. ML 2008 г, Х5 2007 г или RX 2006 (не старее)
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.