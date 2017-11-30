Mercedes-Benz M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 271 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, полное отсутствие ржавчины. Установлено газовое оборудование, экономичнейший расход топлива не влияющий на мощность. Магнитола и акустика премиум класса. Семи местный автомобиль (дополнительный третий ряд сидений). Панорамная крыша. Возможен обмен на седан.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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