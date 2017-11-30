Mercedes-Benz M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 271 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, полное отсутствие ржавчины. Установлено газовое оборудование, экономичнейший расход топлива не влияющий на мощность. Магнитола и акустика премиум класса. Семи местный автомобиль (дополнительный третий ряд сидений). Панорамная крыша. Возможен обмен на седан.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter