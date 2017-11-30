Mercedes-Benz M Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 271 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, полное отсутствие ржавчины. Установлено газовое оборудование, экономичнейший расход топлива не влияющий на мощность. Магнитола и акустика премиум класса. Семи местный автомобиль (дополнительный третий ряд сидений). Панорамная крыша. Возможен обмен на седан.