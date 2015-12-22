Mercedes-Benz GLK

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 167 тыс. км

Цена: 695 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: GLK08

Телефон:

Описание

GLK280/Осмотр город Электросталь московская область
Отличное внешнее и техническое состояние. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. 2 комплекта электронных ключей с иммобилайзером. Юридически чистый, семейный авто, на учете в ГИБДД стоит на мне, продаю только с переоформлением.
Двигатель в прекрасном состоянии, работает ровно,масло не потребляет,подтеков нигде нет. Лучший движок для данной модели-Надёжный и экономичный . Обьём 3 литра,по налогу и расходу обходиться намного дешевле посленалоговых GLK ,которые по 3,5л. Реальный пробег.По коробке так же все в идеале-переключения мягкие и плавные,без рывком и толчков. Очень хорошая проходимость, высокий дорожный просвет, 4х4 с пакетом OFFroad .Полный привод по зиме просто супер для наших дорог..Подвеска ухоженная,без посторонних звуков .Стоит защита картера.По электрике всё работает,ошибок никаких нет. Обьёмный багажник с дистанционным электроприводом и выдвижной шторкой.
Богатая комплектация: салон черная кожа, электросидения с подогревами и лифтом,раздельный климат,адаптивный круиз,биксенон,омыватели фар,литьё,парктроники перед и зад,абс,антибукс,антизанос,курсовая устойчивость,система экстренного торможения.Бортовой компьютер,мультируль с подрулевыми лепестками,датчики дождя и света и многое другое
Реальному покупателю сделаю символическую скидку на бак бензина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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