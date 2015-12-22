Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 31.01.20 Просмотров объявления: 80

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 167 тыс. км Цена: 695 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: GLK08 Телефон:

Описание

GLK280/Осмотр город Электросталь московская область

Отличное внешнее и техническое состояние. Бережная эксплуатация, своевременное обслуживание. 2 комплекта электронных ключей с иммобилайзером. Юридически чистый, семейный авто, на учете в ГИБДД стоит на мне, продаю только с переоформлением.

Двигатель в прекрасном состоянии, работает ровно,масло не потребляет,подтеков нигде нет. Лучший движок для данной модели-Надёжный и экономичный . Обьём 3 литра,по налогу и расходу обходиться намного дешевле посленалоговых GLK ,которые по 3,5л. Реальный пробег.По коробке так же все в идеале-переключения мягкие и плавные,без рывком и толчков. Очень хорошая проходимость, высокий дорожный просвет, 4х4 с пакетом OFFroad .Полный привод по зиме просто супер для наших дорог..Подвеска ухоженная,без посторонних звуков .Стоит защита картера.По электрике всё работает,ошибок никаких нет. Обьёмный багажник с дистанционным электроприводом и выдвижной шторкой.

Богатая комплектация: салон черная кожа, электросидения с подогревами и лифтом,раздельный климат,адаптивный круиз,биксенон,омыватели фар,литьё,парктроники перед и зад,абс,антибукс,антизанос,курсовая устойчивость,система экстренного торможения.Бортовой компьютер,мультируль с подрулевыми лепестками,датчики дождя и света и многое другое

Реальному покупателю сделаю символическую скидку на бак бензина.

