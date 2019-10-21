Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 21.10.19 Просмотров объявления: 38

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 164 тыс. км Цена: 775 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Собственник Телефон:

Описание

ПРОДАЮ СРОЧНО!!! Осмотр г.Электросталь Московская область!

Стильный чистокровный немец, премиум класс,НАДЁЖНЫЙ ДО НАЛОГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 3л V6!!! Куплен новым у официального дилера «МБ-Беляево» в СЕРЕДИНЕ 2009года. Страна изготовления-ГЕРМАНИЯ.Первая эксплуатация с июля 2009года. Автомобиль внешне и технически в прекрасном состоянии, вложений никаких не требует. Я собственник по ПТС,на учете в ГИБДД машина стоит на мне,100% юридически чистый авто. Продаю с полным переоформлением. Настоящий, честный пробег.Полный привод 4х4 система 4MATIC c мультирежимами и пакетом «Оффроуд».ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС. Проходимость супер - ПРЕТ КАК ТАНК. Только что прошел ТО ,поменял масла,фильтра. К зиме готов,уже переобут на хорошую зимнюю резину PIRELLI Scorpion Winter.

АВТОМОБИЛЬ РАКЕТА!!!Динамика очень достойная!!! Мощный,резвый и экономичный.

АКПП 7G-Tronic переключает очень мягко и плавно,без рывков и без толчков. Подвеска в идеале, ничего не стучит, не гремит.Днище ровное,сухое,без ржавчины. Есть защита днища. По электрике всё работает. Двигатель в превосходном состоянии,работает ровно,не дымит,не троит. Литые диски R17.Полный комплект ключей.

ШИКАРНЫЙ,Ухоженный,просторный и комфортабельный кожанный салон в отличном состоянии,алюминевые вставки. Отменная шумоизоляция.Богатая комплектация. Сидения с лифтом ,электрорегулировками и поясничной опорой,передние и задние стеклоподьемники,электрозеркала. Передние и задние парктроники. Раздельный 2-х зонный климат контроль заправлен и холодит,печка жарит, подогревы греют,Круиз-контроль.Электронные системы ABS,BAS,ESP,ETS,DSR,EBV не дадут вам зимой съехать с дороги,уйти в занос и пробуксовывать.Многозонные подушки безопасности SRS, Бортовой компьютер, центральный монитор, мультируль с подрулевыми лепестками ,магнитола с системой hands free,Bluetooth и джойстиком. Иммобилайзер,ц/з,пэп,датчики дождя и света, приветственный свет, омыватели фар,штатный адаптивный биксенон,потивотуманки.,передние и задние подлокотники с подстаканниками,рейлинги на крыше.

Большой и просторный багажник,что очень актуально для семьи. Удобная выдвижная полка. Дистанционный электропривод крышки багажника.

Вобщем продаю шикарный ,обслуженный и качественный немецкий внедорожник на каждый день за небольшие деньги, исключительно из-за срочности. Про машину всё очень подробно Вам написал, аппарат достойный и честный, за него не стыдно. Если желаете найти действительно «живой» Mercedes GLK – то Вы по адресу. Буду рад встретиться и показать Вам автомобиль.

РЕАЛЬНОМУ И БЫСТРОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СДЕЛАЮ НЕБОЛЬШУЮ СКИДКУ!!!

