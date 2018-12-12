Mercedes-Benz GLK

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 119,5 тыс. км

Цена: 890 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8652) 53-33-81

Описание

В продаже Mercedes-Benz GLK 2010 года. Автомобиль в отличном состоянии. ПТС оригинал, один владелиц. С хорошей комплектацией. Кожаный салон. Подогрев сидений. Полный привод. Мультифункциональный руль. Климат контроль. Датчики света и дождя. И многое другое
КЛЮЧАВТО СЕЛЕКТ включает зеленый свет всем автолюбителям и объявляет финальную распродажу в честь праздника Нового года! Только до 31.12 успейте купить автомобили по адресу Кулакова 26А/2 и получить индивидуальные новогодние скмдки, особые условия по TRADE IN и кредитованию! Кто успеет , тот и уедит!
Мы поздровляем всех с наступающим Новым годом и желаем всегда оставаться в движении с КЛЮЧАВТО СЕЛЕКТ!
Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1300 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 67,003 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1154 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 171,605 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1216 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GLK

Hyundai ix35

Подержанная, пробег 139,3 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

860 тыс. руб.

Mitsubishi Outlander

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

680 тыс. руб.

Audi Q3

Подержанная, пробег 48 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

1040 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале