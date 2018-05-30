Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 10.06.18 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130,031 тыс. км Цена: 1310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863)2-877-977

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.