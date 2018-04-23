Mercedes-Benz GLK

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Машина с салона, дин хозяин- женщина, машина в аварии не была, в идеальном состоянии с маленьким пробегом 40000. Машина оформлена в 2013 году

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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