Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 6.05.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 40 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Машина с салона, дин хозяин- женщина, машина в аварии не была, в идеальном состоянии с маленьким пробегом 40000. Машина оформлена в 2013 году