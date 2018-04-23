Mercedes-Benz GLK
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анна
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Датчик дождя
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Машина с салона, дин хозяин- женщина, машина в аварии не была, в идеальном состоянии с маленьким пробегом 40000. Машина оформлена в 2013 году
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