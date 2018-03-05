Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 75 тыс. км Цена: 2400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Мерседес GLC 250 4Matic. В полной комплектации, за исключением AMG. Не битый и не крашенный, один собственник, не кредитный. Все документы на руках. Обслуживание только у официального дилера. Технически исправен. Вложений не требует. На гарантии ещё до конца мая 2018 года. Торг.