Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 2400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Мерседес GLC 250 4Matic. В полной комплектации, за исключением AMG. Не битый и не крашенный, один собственник, не кредитный. Все документы на руках. Обслуживание только у официального дилера. Технически исправен. Вложений не требует. На гарантии ещё до конца мая 2018 года. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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