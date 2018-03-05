Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 2400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Мерседес GLC 250 4Matic. В полной комплектации, за исключением AMG. Не битый и не крашенный, один собственник, не кредитный. Все документы на руках. Обслуживание только у официального дилера. Технически исправен. Вложений не требует. На гарантии ещё до конца мая 2018 года. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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