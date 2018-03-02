Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние идеальное как внешне так и технически. Автомобиль в хорошем состоянии. Владею 4 года. В ДТП не участвовал, все ТО проходил вовремя, на расходниках не экономил, только оригинал. Экологический класс евро 4, что безусловно практичнее чем евро 5. Абсолютно не требует вложений. Пробег 100% оригинальный и сматывать его не собираюсь, как многие сейчас это делают. Продаю исключительно по сложным финансовым соображениям. Остальные подробности по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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