Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние идеальное как внешне так и технически. Автомобиль в хорошем состоянии. Владею 4 года. В ДТП не участвовал, все ТО проходил вовремя, на расходниках не экономил, только оригинал. Экологический класс евро 4, что безусловно практичнее чем евро 5. Абсолютно не требует вложений. Пробег 100% оригинальный и сматывать его не собираюсь, как многие сейчас это делают. Продаю исключительно по сложным финансовым соображениям. Остальные подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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