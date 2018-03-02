Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 35 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 170 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние идеальное как внешне так и технически. Автомобиль в хорошем состоянии. Владею 4 года. В ДТП не участвовал, все ТО проходил вовремя, на расходниках не экономил, только оригинал. Экологический класс евро 4, что безусловно практичнее чем евро 5. Абсолютно не требует вложений. Пробег 100% оригинальный и сматывать его не собираюсь, как многие сейчас это делают. Продаю исключительно по сложным финансовым соображениям. Остальные подробности по телефону.