Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина куплена новой в 2014 у официального дилера в Сочи за нал. Не бита не крашеная, пробег 100% родной. Два комплекта колес на дисках зима 17, лето 19. Панорамная крыша, AMG обвес, интеллектуальная оптика. Проведены все ТО у официалов, ничего не гремит, дребежит, дёргает, стукает. Продаю без посредников, торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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