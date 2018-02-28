Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина куплена новой в 2014 у официального дилера в Сочи за нал. Не бита не крашеная, пробег 100% родной. Два комплекта колес на дисках зима 17, лето 19. Панорамная крыша, AMG обвес, интеллектуальная оптика. Проведены все ТО у официалов, ничего не гремит, дребежит, дёргает, стукает. Продаю без посредников, торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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