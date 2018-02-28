Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 98 тыс. км Цена: 1400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина куплена новой в 2014 у официального дилера в Сочи за нал. Не бита не крашеная, пробег 100% родной. Два комплекта колес на дисках зима 17, лето 19. Панорамная крыша, AMG обвес, интеллектуальная оптика. Проведены все ТО у официалов, ничего не гремит, дребежит, дёргает, стукает. Продаю без посредников, торг у капота.