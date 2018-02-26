Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 1390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Без ДТП. Торг, обмен только на авто. Номер не продаётся. Возможно в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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