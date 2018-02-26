Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 1390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Без ДТП. Торг, обмен только на авто. Номер не продаётся. Возможно в кредит.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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