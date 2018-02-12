Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю обслуженный и ухоженный Авто. Без ДТП, чистая история , оригинальный ПТС. Два ключа обслуживание [р моторс ]. Любые проверки у дилера. Amg пакет. Цена до среды. Сейчас на новой зиме лето в подарок! Звонить с 11:00 до 01:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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