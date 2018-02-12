Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю обслуженный и ухоженный Авто. Без ДТП, чистая история , оригинальный ПТС. Два ключа обслуживание [р моторс ]. Любые проверки у дилера. Amg пакет. Цена до среды. Сейчас на новой зиме лето в подарок! Звонить с 11:00 до 01:00.
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