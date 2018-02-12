Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 112 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю обслуженный и ухоженный Авто. Без ДТП, чистая история , оригинальный ПТС. Два ключа обслуживание [р моторс ]. Любые проверки у дилера. Amg пакет. Цена до среды. Сейчас на новой зиме лето в подарок! Звонить с 11:00 до 01:00.