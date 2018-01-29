Mercedes-Benz GLK Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 112 тыс. км Цена: 1285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, не бита, не крашенная, один хозяин. Вложений не требует. ПТС оригинал. Любые проверки за ваш счет. Машина все время обслуживалась у дилера, все чеки и заказ наряды имеются. Земельные участки, ангары, инструменты и т. д не интересуют. Срочно!