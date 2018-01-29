Mercedes-Benz GLK

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 1285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, не бита, не крашенная, один хозяин. Вложений не требует. ПТС оригинал. Любые проверки за ваш счет. Машина все время обслуживалась у дилера, все чеки и заказ наряды имеются. Земельные участки, ангары, инструменты и т. д не интересуют. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 63,34 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1530 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 122,5 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1150 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 102,735 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1570 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GLK

Audi Q5

Подержанная, пробег 110,013 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1075 тыс. руб.

Infiniti FX

Подержанная, пробег 145,216 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1250 тыс. руб.

Lexus RX

Подержанная, пробег 54,307 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1550 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале