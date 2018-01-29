Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 1285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, не бита, не крашенная, один хозяин. Вложений не требует. ПТС оригинал. Любые проверки за ваш счет. Машина все время обслуживалась у дилера, все чеки и заказ наряды имеются. Земельные участки, ангары, инструменты и т. д не интересуют. Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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