Mercedes-Benz GLK

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 47,313 тыс. км

Цена: 1490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Mercedes-Benz GLK

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 63,34 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1530 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 122,5 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1150 тыс. руб.

Mercedes-Benz GLK

Подержанная, пробег 102,735 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

1570 тыс. руб.

Авто, похожие на Mercedes-Benz GLK

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 51,042 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1370 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 73,431 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1350 тыс. руб.

Toyota RAV4

Подержанная, пробег 92,958 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

1210 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале