Mercedes-Benz GLK
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается Мерседес GLK в отличном техническом состоянии. В машине не курили, реальный пробег, бережная эксплуатация. Торг. На обмен 900000.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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