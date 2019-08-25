Mercedes-Benz GL Дата публикации: 14.10.19 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 23,2 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Корсика Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Состояние нового автомобиля. Покупал у официального дилера в январе 2018г без пробега. Автомобиль находится на гарантии.