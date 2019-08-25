Mercedes-Benz GL
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 23,2 тыс. км
Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Корсика
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Максим
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Состояние нового автомобиля. Покупал у официального дилера в январе 2018г без пробега. Автомобиль находится на гарантии.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.